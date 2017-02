Τις 7 τάσεις στον τουρισμό πολυτελείας το 2017, όπως προκύπτουν από κορυφαίους επαγγελματίες της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας, κατά τη συμμετοχή τους στην ετήσια έκθεση International Luxury Travel Market (ILTM), η οποία πραγματοποιήθηκε στις Κάννες.

Στην έκθεση συμμετείχαν εκπρόσωποι από κορυφαία ξενοδοχεία, εταιρίες κρουαζιέρας, τουρ οπερέιτορ, τουριστικά γραφεία και μέλη των μέσων ενημέρωσης.

Δείτε τις τάσεις όπως αναφέρονται σε δημοσίευμα του National Geographic…

1. Απομάκρυνση από την πολυτέλεια

Το 2017 δεν θα επικρατήσουν οι μαρμάρινες σουίτες ή οι χρυσοί εσωτερικοί χώροι καθώς ο ορισμός της πολυτέλειας επιστρέφει στις ρίζες του, αντιπροσωπεύοντας κάτι πολύτιμο, σπάνιο και κυρίως αφιερωμένο σε συναισθηματική αξία.

Θα μπορούσε να είναι το κάμπινγκ χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή μια πεντάστερη κρουαζιέρα σε ποτάμι με ποδήλατα για εξερευνήσεις στην ξηρά.

2. Εμπειρία και όχι ιδιοκτησία

Οι ταξιδιώτες που λατρεύουν την πολυτέλεια δεν επιθυμούν πια να αποκτήσουν σουβενίρ αλλά εμπειρίες. Η αγορά ακριβών επώνυμων προϊόντων, όπως είναι για παράδειγμα οι τσάντες, μπορεί σημαίνει πια ο,τι σήμαινε στο παρελθόν καθώς περισσότερο μετρούν οι ταξιδιωτικές εμπειρίες και η δημοσιοποίησή τους. Γι’ αυτό η προώθηση προορισμών πια βασίζεται στο storytelling.

3. H νέα must λέξη στα ταξίδια: απλότητα

Η απλότητα επικρατεί λέξεων όπως η αυθεντικότητα και η επιμέλεια. Η πραγματική πολυτέλεια αφορά στην αποσυμπίεση που νιώθει ο ταξιδιώτης όταν αντικρίζει μια εντυπωσιακή θέα, και στο αίσθημα της ξεγνοιασιάς.

Σε μια εποχή όπου υπάρχουν πολλές επιλογές, από ψηφιακές εφαρμογές μέχρι πηγές ενημέρωσης, οι ταξιδιωτικοί σύμβουλοι έχουν γίνει πια καθοδογητές πληροφόρησης, συνδέοντας ταξιδιώτες με εμπειρίες.

4. Εφαρμογές

Η τεχνολογία διευκολύνει πολλές λειτουργίες, όμως δε μπορεί να αντικαταστήσει τις προσωπικές υπηρεσίες. Με την εφαρμογή της Four Seasons Hotels, οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν τσεκιν ενώ κατευθύνονται προς το ξενοδοχείο και να παραγγείλουν room service.

Η εφαρμογή TripIt προσφέρει δυνατότητα διαχείρισης των ταξιδίων, σημείων και κρατήσεων με εύκολο τρόπο. Όμως πολλές εφαρμογές ταξιδίων και ξενοδοχείων εξακολουθούν να χρειάζονται βελτίωση.

5. Τα μικρά ξενοδοχεία είναι τα μεγαλύτερα

Το μέσο μέγεθος των Small Luxury Hotels of the World είναι 48 δωμάτια. Η Small Luxury Hotels of the World θα ανοίξει ένα ξενοδοχείο στη Βενετία με μόλις 55 δωμάτια, κάτι ασύνηθες για μεγάλη αλυσίδα ξενοδοχείων.

Οι επισκέπτες των μικρών ξενοδοχείων τείνουν να προτιμούν δυνατές εμπειρίες και ένα resort στην παραλία δεν είναι πια ένας τρόπος για τη φροντίδα του εαυτού αλλά τη διασύνδεση και την επικοινωνία.

6. Οικογενειακές μονάδες

Τα ξενοδοχεία που ανήκουν σε οικογένειες, κεφαλαιοποιούν την επιθυμία των ταξιδιωτών να αποκτήσουν βαθιά σύνδεση με τον κάθε τόπο, και αυτή θα είναι μία από τις κυρίαρχες τάσεις το 2017.

7. Ανερχόμενοι προορισμοί

Η Κούβα εξακολουθεί να είναι καυτός προορισμός και η Ρουάντα αναδύεται ως ανερχόμενος της Αφρικής. Η InterContinental Hotels ανακοίνωσε το άνοιγμα ξενοδοχείων της το 2017 στη Σόφια, Λιουμπλιάνα, Τιφλίδα. Η ανατολική Ευρώπη, με υποτιμημένες πόλεις και καλό value, πρόκειται να αυξήσει τη δημοφιλία της.