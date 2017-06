Προβολή της Μυκόνου από τη Ηοtelbrain και τη Calzedonia

Μετά την περσινή μεγάλη επιτυχία του #IntimissimiLovesSantorini project, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως «η πιο δυνατή digital ενέργεια επικοινωνίας και προώθησης προορισμού και ξενοδοχείων που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας», συγκεντρώνοντας περίπου 30.000.000 views σε ένα 48ωρο, η εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων HotelBrain πρωτοστατεί και φέτος στη σύνδεση της ξενοδοχίας και της μόδας. Αυτή τη φορά, συνεργάζεται με την Calzedonia στο #GirlsGanginMykonos project. Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής, το διάσημο για το lifestyle του «νησί των ανέμων», καθώς και εννέα συνεργαζόμενα με τη HotelBrain ξενοδοχεία υποδέχηκαν 13 διεθνείς bloggers, οι οποίες θα φωτογραφήθηκαν και βιντεοσκοπηθήκαν για τις ανάγκες της παγκόσμιας digital advertising campaign #GirlsGang του μεγάλου ιταλικού fashion brand Calzedonia. Οι social media influencers, από τη Ρωσία, τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και το Χονγκ Κονγκ, με περισσότερους από 10.000.000 followers σε instagram και facebook, φιλοξενήθηκαν από τις 6 έως και τις 8 Ιουνίου στα συνεργαζόμενα με τη HotelBrain ξενοδοχεία της Μυκόνου. Το #GirlsGanginMykonos project, μεταδίδεται παράλληλα και καθ’ όλη τη διάρκειά του, ζωντανά από τον επίσημο Instagram λογαριασμό της Calzedonia. Τα ξενοδοχεία που διαχειρίζεται η HotelBrain και τα οποία συμμετέχουν στο #GirlsGanginMykonos project είναι: Absolut, Archipelagos, Casa del Mar, Delight Boutique, Dreambox Mykonos Suites, Kirini My Mykonos Retreat, My Mykonos, Mykonos No5 και Mykonos Princess.

H HotelBrain είναι η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της 200 ξενοδοχεία σε περισσότερους από 65 προορισμούς σε 8 χώρες. Η HotelBrain βραβεύεται σταθερά τα 3 τελευταία χρόνια με World Travel Αward ως η «Κορυφαία Εταιρεία Διαχείρισης Ξενοδοχείων» στην Ευρώπη, ενώ με το #IntimmisimiLovesSantorini project απέσπασε Χρυσό Βραβείο στα φετινά Τourism Awards.

Τελευταία Άρθρα