Με γυμνό μάτι θα είναι ορατός απόψε από την Ελλάδα ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS), όπως γνωστοποιεί μέσω Twitter ο αστροναύτης Ιγνάσιο Μανιάνι. Συγκεκριμένα, ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός θα είναι ορατός απόψε Δευτέρα στις 21:57 το βράδυ και ο Μανιάνι μας χαιρετά από (πολύ) ψηλά γράφοντας «Yià sas Ελλάδα!». Το πέρασμά του θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 21:57 – 22:03 και στις 22:01 θα μπορεί κανείς να τον διακρίνει καθαρά, χωρίς τη χρήση τηλεσκοπίου, ως φωτεινό σημείο που θα κινείται με ταχύτητα με πορεία βορειοανατολικά.

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός που φέρει στο εξωτερικό του τέσσερις κάμερες υψηλής ευκρίνειας θα μεταδίδει απευθείας online video με εντυπωσιακές εικόνες της γης από το διάστημα, στο πλαίσιο του πειράματος HDEV (ο High Definition Earth Viewing) με σκοπό τη μελέτη της επίδρασης των διαστημικών περιβαλλοντικών συνθηκών στην ποιότητα των βίντεο. Τα συλλεχθέντα στοιχεία θα βοηθήσουν τους ειδικούς στο να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις σχετικά με τον κατάλληλο εξοπλισμό για μελλοντικές αποστολές, όμως την ίδια ώρα στους χρήστες του διαδικτύου προσφέρεται ένα μοναδικό θέαμα.

Εξαιτίας του μεγάλου, για ανθρώπινη κατασκευή, μεγέθους του (109m x 51m x 20m ), αλλά και των μεγάλων ανακλαστικών επιφανειών που διαθέτει (φωτοβολταϊκά) αντανακλά έντονα το ηλιακό φως και είναι ορατός από τη γη ως ένα από τα πιο λαμπρά, κινούμενα αντικείμενα στον νυκτερινό ουρανό.

Ignazio Magnani @IgnazioMagnani

Yià sas Ελλάδα!

The @Space_Station is visible

to the naked eye at 21:57

everywhere in