Όμιλος Μήτση: Νέο ξενοδοχείο στη Μύκονο



Στο νησί της Μυκόνου, στην πανέμορφη παραλία της Ελιάς, θα ανεγερθεί το νέο πεντάστερο ξενοδοχείο του Ομίλου Μήτση, ο οποίος συνεχίζει την αναπτυξιακή του πορεία, μετά το θάνατο του ιδρυτή του Κώστα Μήτση, υπό την ηγεσία του Σταύρου Μήτση. Ο όμιλος έχει στην ιδιοκτησία του ένα προνομιακό οικόπεδο 150 στρεμμάτων, για το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία η έκδοση όρων δόμησης, προκειμένου να ξεκινήσει ο σχεδιασμός, με ορίζοντα κατασκευής και λειτουργίας στην επόμενη πενταετία. Παράλληλα, ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες ανακαινίσεων για την επόμενη τουριστική περίοδο του 2017, με ιδιαίτερη έμφαση στα ξενοδοχεία Rodos Village και Rinela Beach στο Ηράκλειο.

Νέες συνεργασίες