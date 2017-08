International Mykonos Multimedia Festival: “Aquatic Souls”

Από 1 έως 3 Σεπτεμβρίου στη Δημοτική Αίθουσα «Στέφανος Συριώτης» στην οδό Μελετόπουλου, θα παρουσιαστεί το Διεθνές πρόγραμμα του Φεστιβάλ, με επιλεγμένα artwork projections Internet Art και Interactive Installations.

Συμμετέχουν οι δημιουργοί :

Snow Yunxue Fu, Alex Doukas, Tom Carr, Raj Sahani, Sigurdur Gudjonsson, Ahmed Mohsen, Kim Joon, Tolis Tatolas, Mohamed Moustafa, Mihela Nasaste.

Στις 31/08 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Μυκόνου στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί το Masterclass Old Media vs New Media με ομιλητές τον Ευάγγελο Μολυβιάτη Motion Graphics Designer – Video Editor/ Post Production Ράδιο Αρβύλα/ Former teacher at Akto Art & Design College και την Αυγή Ατματζίδου Πρόεδρο του International Mykonos Multimedia Festival και Multimedia Curator. Θα ακολουθήσει workshop με θέμα: “Breakthrough Animation and Motion Design Techniques”. Ενώ παράλληλα στις 22:00, η Μυκονιάτικη Βεγγέρα σε συνεργασία με την Multimedia Curator Αυγή Ατματζίδου, θα συνθέσουν τον τοπικό χορό «Μπάλο» με Multimedia στοιχεία, αναδεικνύοντας μία άλλη πλευρά τόσο της παράδοσης όσο και της τεχνολογίας, τίτλος της εκδήλωσης Mpalos=Love.

Στις 02/09 στη Πλατεία της Αγίας Κυριακής στις 22:00, θα παρουσιαστεί η Multimedia Performance “ Aquatic Souls” από την performer Νικόλ Συριανού και με Multimedia Curator το Εναλλακτικό Θέατρο Τέχνης Μυκόνου.

Τέλος στις 03/09 στις 21:30, σε συνεργασία με τον Σύλλογο « Φίλοι Νέας Παραλίας» Θεσσαλονίκης, θα λάβει χώρα στο Ματογιάννι το «Up- cycled 2o Mykonos Fashion Path», με δημιουργίες του designer Νίκου Γκλαβίνα, της artist Χαράς Γεωργάκη, της designer Ευδοκίας Ηλιοπούλου και της architect- designer Βασιλική Μικρού.

Το International Mykonos Multimedia Festival αποτελεί από φέτος Network Partner του EYA. Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Νεολαίας (European Youth Award) είναι ένας πανευρωπαϊκός αγώνας για να παρακινήσει τους νέους, τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις να παράγουν ψηφιακά έργα με αντίκτυπο στην κοινωνία. Δείχνει τη δυνατότητά τους να δημιουργήσουν καινοτόμες λύσεις με τεχνολογίες Διαδικτύου και Κινητών Τηλεπικοινωνιών, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στους στόχους που έχουν καθοριστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης και τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», καθώς και από τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ.