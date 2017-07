Το Cine Manto της Μυκόνου

Το Cine Manto είναι ένας μοναδικός κήπος 1.500 τ.μ. στο κέντρο της Μυκόνου, ανοιχτός στο κοινό, προστατευμένος από τους ανέμους και πάντα δροσερός, πνιγμένος στα δέντρα και τους μεγαλύτερους -ίσως- κάκτους στον κόσμο που ανθοφορούν για μία μόνο νύχτα. Το Cine Manto Mykonos δεν είναι μόνο ένας θερινός κινηματογράφος, ούτε μόνο το καφέ-εστιατόριο ενός κήπου, αλλά είναι ένα μυστικό καταφύγιο, μια όαση ηρεμίας και ομορφιάς, μια εντελώς αναπάντεχη εικόνα για την Μύκονο. Η άλλη πλευρά του πολύβουου, κοσμικού και έντονου lifestyle του νησιού, ένα μικρό κομμάτι παραδείσου κρυμμένο στην καρδιά της Χώρας της Μυκόνου. Αν ο επισκέπτης της Μυκόνου θέλει να περάσει μια cool βραδιά, να δεί μια ταινία ή να γευτεί το ξεχωριστό ελληνικό barbeque, το Cine Manto Mykonos είναι το κατάλληλο μέρος. Και αξίζει να αφιερώσει χρόνο για να θαυμάσει τα έργα τέχνης, όπως οι εξωτικοί πίνακες ζωγραφικής στους τοίχους ανάμεσα στα δέντρα ή τα αινιγματικά γλυπτά που βρίσκονται μισοβυθισμένα στην παλιά στέρνα του κήπου ανάμεσα στα χρωματιστά ψάρια που ζουν εκεί. Μια μυστικιστική εμπειρία. Ο κήπος διαμορφώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία του θερινού κινηματογράφου αλλάζοντας στο ελάχιστο δυνατό την μορφολογία του κήπου. Ένας εσωτερικός διάδρομος συνδέει τον χώρο του κιν/φου με το πίσω μέρος του κήπου όπου υπάρχει μια παλαιά εκκλησία και ένας περιστεριώνας που έχει μετατραπεί σε κυλικείο και λειτουργεί από το πρωί ως το βράδυ. Ο κινηματογράφος λειτουργεί από 1η Ιουνίου έως αρχές Οκτωβρίου, είναι πρώτης προβολής και φέτος όπως κάθε χρόνο, θα προβάλλει μια μεγάλη ποικιλία ταινιών.

Μάλιστα η εφημερίδα «Τhe Independent», το καλοκαίρι του 2014, κατατάσσει το Cine Μαντώ σε έναν από τους έξι (6) καλύτερους θερινούς κινηματογράφους του κόσμου. Δημοσιεύματα ελληνικού και ξένου τύπου που εξυμνούν το Cine Μanto με σημαντικότερο το εμβληματικό αφιέρωμα στο Cine Manto του περιοδικού MONOCLE, το καλοκαίρι του 2015. Ο κήπος του Cine Manto είναι ανοιχτός από το πρωί έως αργά το βράδυ, παραδομένος στην γαλήνη την ηρεμία, προσφέροντας καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας, μια ποικιλία από υπέροχα ελληνικά πιάτα και το βράδυ μαζί με τις ταινίες το περίφημο μπάρμπεκιου του Cine Manto. Kαι αν είστε τυχεροί μπορεί να πέσετε πάνω σε κάποια από τις περιστασιακές αυτοσχέδιες ελληνικές μουσικές βραδιές με μπουζούκια που συνηθίζονται στο Cine Manto.

CINE MANTO: An open air cinema under the stars

Τη νύχτα, ο κινηματογράφος ανοίγει τις πύλες του με δύο προβολές, με τις καλύτερες ταινίες πρώτης προβολής, για μικρούς και μεγάλους, από τέλη Μαΐου έως αρχές Οκτωβρίου. Όλες οι ταινίες είναι στην αγγλική γλώσσα με ελληνικούς υπότιτλους. Η μοναδική όμως εμπειρία είναι, ότι μπορεί κάποιος να απολαύσει ένα υπέροχο ελληνικό δείπνο, παρακολουθώντας ταυτόχρονα μια ταινία κάτω από τον έναστρο καλοκαιρινό ουρανό. Το εξωτικό θέαμα του σινεμά-κάτω-από-τα-άστρα (cinema-under-the-stars) και η χαλαρωτική ατμόσφαιρα του cafe κάνoυν το Cine Manto μια πραγματικά ανεπανάληπτη και αξέχαστη εμπειρία.

CINE MANTO: Ενας χώρος τέχνης και πολιτισμού

Από το 2011 το CINE MANTO, έχει σαν πρωταρχικό στόχο του την προβολή της τέχνης και του πολιτισμού, σε ένα νησί που η βίαιη τουριστική ανάπτυξη του έχει στερήσει την πολιτιστική ανάσα. Η Μύκονος είναι παγκοσμίως γνωστή, για το κλάμπιγκ, τη νυχτερινή ζωή και το λάιφ στάιλ και δεν διαθέτει σημαντικές πολιτιστικές δραστηριότητες. Κόντρα σε αυτό το πνεύμα λειτούργησε το Cine Manto μέχρι σήμερα και καταφέρε επιτυχώς να δημιουργήσει μία εστία πολιτισμού, παράγοντας και φιλοξενώντας, πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων, με ελεύθερη είσοδο, ως προσφορά στην τοπική κοινωνία αλλά και στους ξένους επισκέπτες, όπως μουσικές εκδηλώσεις, αφιερώματα, παρουσιάσεις βιβλίων, εικαστικές εκθέσεις, εκθέσεις φωτογραφίας, γλυπτικής, εκδηλώσεις σε συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία, κινηματογραφικές παραγωγές, μαθήματα κινηματογράφου, κλπ.

Η πολιτιστική δραστηριότητα του Cine Manto από το 2011 έως σήμερα:



1. ΛΕIΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: τους 4 θερινούς μήνες, προβάλλοντας υψηλού επιπέδου ταινίες πρώτης προβολής και κινηματογραφικά αφιερώματα σε σκηνοθέτες, εθνικές σχολές και κινηματογραφικά είδη.

2. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ: Τέσσερις μέρες την εβδομάδα υπάρχει μόνιμο πρόγραμμα προβολής ταινιών για παιδιά.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: κατά τη χειμερινή περίοδο, (μία περίοδο εντελώς άνυδρη πολιτιστικά για το νησί) λειτουργεί κινηματογραφική λέσχη.

4. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ: Κάθε χρόνο παράγεται μία ταινία ντοκιμαντέρ, για την ιστορία, τη λαογραφία και την πολιτιστική κληρονομιά της Μυκόνου.

2013: 150 χρόνια Μύκονος

2014: Καλλιόπη, μια γυναίκα της Μυκόνου

2015: Bιενούλα, english spoken

2015: DELOS 2015, ντοκιμαντέρ για την Δήλο με τον Γιώργο Χωραφά

2016: Παπά Γιώρης Ζουγανέλης, ο παπάς της καρδιάς μας

2017: (on progress): Καρολίνα, η καλοσύνη των ξένων

5. ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: Τον χειμώνα προσφέρονται δωρεάν μαθήματα κινηματογράφου σε παιδιά και ενήλικες. Με την ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων, με τους ίδιους τους συμμετέχοντες φτιάχνεται μία ταινία μικρού μήκους.

6. ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ CINE MANTO ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ: Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, Λέσχη Γαστρονομίας, Οικολογικές οργανώσεις, Σύλλογος Γυναικών, Χορωδία, Σχολεία, Φιλανθρωπικές οργανώσεις, κλπ

7. ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΛΟ: Διοργανώνονται κάθε πανσέληνο του Αυγούστου στο νησί της Δήλου συναυλίες ποιοτικής μουσικής.

⦁ 2016: Ελευθερία Αρβανιτάκη

⦁ 2015: Δημήτρης Παπαδημητρίου – Φωτεινή Δάρρα

8. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: Διοργάνωση γενικότερων πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως αρχαιολογικές εκθέσεις, εικαστικές εκθέσεις, μουσικές εκδηλώσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, κλπ. Ενδεικτικά αναφέρουμε: