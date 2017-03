Κάθε άλλο παρά “οικονομία διαμοιρασμού” είναι η δραστηριότητα της Airbnb στις ΗΠΑ. Πρόκειται για “παράνομη ξενοδοχία”, αφού το 81% των εσόδων της Airbnb στις ΗΠΑ (4,6 δισ.δολάρια) προέρχεται από την τουριστική μίσθωση ολόκληρου του σπιτιού, χωρίς να περευρίσκεται ο ιδιοκτήτης.Αυτό είναι το συμπέρασμα έκθεσης της Ένωσης Αμερικανών Ξενοδόχων (AHLA), στην οποία υπογραμμίζεται ότι η Airbnb επέτρεψε την ανάπτυξη των «παράνομων ξενοδοχείων», που λειτουργούν ανεξέλεγκτα σε κατοικημένες γειτονιές, επιβαρύνοντας την καθημερινότητα των τοπικών κοινοτήτων και θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των επισκεπτών και των κατοίκων.«Μια φορά κι έναν καιρό η Airbnb μπορεί να ήταν μια εταιρεία που πρόσφερε σπίτια για κοινή χρήση με τους ιδιοκτήτες, αλλά η έκθεση δείχνει ότι αυτό είναι απλά ένα παραμύθι τώρα», είπε η πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της AHLA, Katherine Lugar, προσθέτοντας ότι η έκθεση ανατρέπει πλήρως την εικόνα που παρουσιάζει η Airbnb στους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής.Η Airbnb, τόνισε, στηρίζει ενεργά αυτήν την εμπορική δραστηριότητα, αντί να προσπαθεί να λειτουργήσει μέσα στα όρια του νόμου. Η Ένωση Αμερικανών ξενοδόχων καλεί την Airbnb να πει την αλήθεια στις κοινωνίες, όπου δραστηριοποιείται, και να σταματήσει να διευκολύνει τη λειτουργία “παράνομων ξενοδοχείων”.

Η μελέτη, που διεξήχθη από την κορυφαία εταιρεία έρευνας ακινήτων CBRE Hotels, δείχνει ότι οι ¨οικοδεσπότες” της Airbnb μισθώνουν δύο ή και περισσότερα σπίτια στις ΗΠΑ, δημιουργώντας σχεδόν $ 2 δις έσοδα σε εθνικό επίπεδο το 2016, ή 40% του συνόλου των εθνικών εσόδων της Airbnb, καθώς και το 37% του συνόλου των εσόδων από τη δραστηριότητά της σε 13 πόλεις των ΗΠΑ. Η μελέτη έλαβε υπόψη της στοιχεία μισθώσεων της Airbnb από τον Οκτώβριο του 2014 έως τον Σεπτέμβριο 2016, στις πόλεις Austin, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami, Nashville, New Orleans, New York, Oahu, Portland, OR, San Francisco, Seattle, and Washington DC, που είναι και οι μεγαλύτερες αγορές.Η τουριστική μίσθωση πολλαπλών σπιτιών είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Airbnb. Διαπιστώθηκε μάλιστα ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες που μισθώνουν 10 ή και περισσότερα σπίτια, με τζίρο 175 εκατ.δολαρίων στις 13 πόλεις.Η δραστηριότητα αυτή έχει επίπτωση και στη στέγαση, που γίνεται ολοένα και πιο ακριβή σε όλη τη χώρα.Τα πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνας αναλυτικά:** Η τουριστική μίσθωση δύο ή και περισσότερων ολόκληρων σπιτιών απέφερε έσοδα 2 δισ.δολαρίων το 2016 στις ΗΠΑ. Μόνο στις 13 πόλεις τα έσοδα ανήλθαν σε 700 εκατομμύρια $.** Το 81% των εσόδων της Airbnb – 4,6 δισεκατομμύρια $ – προήλθε πέρυσι από ενοίκια ολόκληρης μονάδας (ο ιδιοκτήτης δεν είναι παρών κατά τη διάρκεια της ενοικίασης), από 78% το προηγούμενο έτος.** Στις 13 πόλεις που μελετήθηκαν, παρατηρήθηκε αύξηση του συνολικού αριθμού των λιστών πολυμίσθωσης.

Ο αριθμός των ιδιοκτητών που νοικιάζουν περισσότερα του ενός σπίτια στους τουρίστες υπερδιπλασιάστηκε. Στο Μαϊάμι οι οικοδεσπότες που νοικιάζουν πάνω από ένα σπίτι έχουν μερίδιο 57,9% της αγοράς, στη Ν.Ορλεάνη φτάνει στο 42,3%. Μόνο στη Ν.Υόρκη και στο Σαν Φρανσίσκο δεν αυξήθηκε αυτή η τάση, λόγω της θέσπισης κανονισμών, που διασφαλίζουν ότι οι βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις αντιπροσωπεύουν πραγματική ανταλλαγή σπιτιού.Αυξάνεται ο φόρος στη ΒρετανίαΣτο μεταξύ, η βρετανική κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι επανξετάζει το αφορολόγητο όριο των 7.500 στερλινών ετησίως στα έσοδα όσων μισθώνουν τα σπίτια τους στους τουρίστες. Αυτό το αφορολόγητο όριο δόθηκε για να ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες σε μακροπρόθεσμη μίσθωση και όχι για να κερδίσουν αφορολόγητο εισόδημα επό την βραχυχρόνια τουριστική μίσθωση δωματίων ή ολόκληρου σπιτιού.Το ζήτημα τέθηκε σε διαβούλευση. Το φθιν΄πωρο αναμένεται να ανακοινωθούν τα νέα μέτρα, που θα τεθούν σε ισχύ από τις αρχές του επόμενου έτους.